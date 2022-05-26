Вблизи Змеиного оккупанты подняли свои затопленные суда

26 мая 2022, 16:15

Россияне начали поднимать уничтоженные украинскими военными суда, сообщил во время брифинга в Медиацентре Украина спикер Минобороны Александр Мотузяник.

"У Змеиного поисково-спасательная группа в составе пяти катеров и самоходного плавучего крана провела мероприятия по поднятию обломков уничтоженного украинскими войсками российского десантного катера "Серна" и катера типа "Раптор", — рассказал онТакже в Минобороны предупреждают, что в акватории Черного моря находятся два носителя КРМБ типа "Калибр" с возможным суммарным залпом до 16 ракет.