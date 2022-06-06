Через "єДопомогу" тепер можна податися на міжнародну допомогу

6 июня 2022, 15:45

На соціальній платформі "єДопомога" з 31 травня можна подати заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, передає пресслужба відомства.

“Відсьогодні люди, які перебувають на тимчасово окупованих, деокупованих територіях або територіях, на яких відбуваються активні бойові дії, а також внутрішньо переміщені особи можуть сформувати на соціальній платформі “єДопомога” заявку на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій”, — пояснила Лазебна.Для цього потрібно заповнити персональні дані та вказати IBAN, міжнародний номер банківського рахунку. Цей номер можна дізнатись в особистому кабінеті або у застосунку банку, де відкритий банківський рахунок людини.За словами Лазебної, дані, які людина вказує у заявці, верифікуються на основі даних з державних реєстрів. Верифіковані заявки передаватимуться міжнародним організаціям, які прийматимуть рішення щодо виплат на основі пріоритетності вразливих категорій отримувачів та наявності коштів для здійснення таких виплат.