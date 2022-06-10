Стартує продаж останньої партії поштових марок "Русскій воєнний корабль… ВСЬО"

10 июня 2022, 12:15

Придбати легендарні поштові марки можна 10 червня у поштамтах областей та сільських відділеннях.

Також замовити марки можна онлайн на офіційних магазинах Укрпошти на PROM, Kasta, Rozetka, eBay та на https://postmark.ukrposhta.ua/ Для покупки онлайн марки будуть доступні з 11:00



На продаж марок будуть діяти обмеження: 2 аркуші та по 5 конвертів і листівок одному клієнту.



Крім марок, всі бажаючі зможуть придбати брендовані футболки, світшоти, кепки та магніти. Крім перелічених майданчиів придбати мерч можна також на сайті https://intertop.ua/ua/deals/6542/ та в магазинах мережі Інтертоп.



Для онлайн-замовлень також передбачена благодійна складова, коли частина коштів буде передана на реалізацію благодійних проектів Укрпошти.

