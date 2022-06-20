20 июня 2022, 13:15

NAVI победила в турнире BLAST Premier

Украинская киберспортивная команда NAVI (Natus Vincere) сегодня победила в турнире BLAST Premier: Spring Finals по CS: GO.



Победители получили трофей, 200 тысяч долларов призовых и путевку на BLAST Premier: World Final 2022.

