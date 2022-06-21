Київстар забезпечив "Домашнім інтернетом" модульне містечко для переселенців

21 июня 2022, 14:45

«Домашній інтернет» від Київстар продовжує підтримувати програму президента про забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб і безоплатно підключив вже друге таке поселення інтернетом.

Ним стало модульне містечко в м. Бородянка на 88 будинків. Там вже підключена послуга від Київстар, а отже, родини, що проживатимуть у них, отримають безоплатний доступ до інтернету.

«Ми розуміємо, що ця жахлива війна ще триватиме, але в наших силах допомогти людям, які були змушені покинути свої домівки, пережити її з максимально можливим комфортом. Мешканці поселення можуть працювати, відволікатись, навчатись, спілкуватись онлайн. Саме тому ми підключаємо свою послугу безкоштовно та готові підтримати кожне таке містечко», - прокоментував керівник департаменту фіксованого зв’язку Київстар Сергій Сухорук.

Першим же таким проектом стало модульне містечко на 120 будинків у м. Львові (Сихівський район).

Компанія готова співпрацювати з обласними адміністраціями та забезпечувати доступ до Wі-Fі будь-яких мобільних поселень. Аби подати заявку на підключення соціального інфраструктурного об’єкта, потрібно звернутись із запитом на адресу wifi@kyivstar.net, зазначивши деталі підключення та контакти для зворотного зв’язку. Впродовж кількох днів спеціаліст Київстар надасть інформацію щодо можливості підключення та уточнить час для виконання запиту.



Окрім цього, оператор продовжує активно підключати Wі-Fі в бомбосховищах та укриттях по всій країні. Наразі таких уже понад 1200.

Також технічні спеціалісти компанії не тільки активно відновлюють пошкоджену мережу, але й модернізуїть її (зокрема, в містах Львові, Дніпрі та Києві став доступний інтернет на швидкості 1 Гбіт/с).





