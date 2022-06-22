22 июня 2022, 12:45

VARTON расширил ассортимент накладных светильников для интерьерной подсветки

Компания VARTON каждый день доказывает, что внедрение новых технологий необходимо, а использование качественных и долговечных материалов гораздо важнее, чем чрезмерное удешевление производства.



Этим летом VARTON расширил ассортимент светильников собственного производства – DL-Box Reflect Multi.



DL-Box Reflect Multi – это накладные даунлайты из алюминиевого профиля с различным набором оптик.



Основные особенности серии:



Выбор из рефлекторов 5 видов: 36°, 55°, 35х75°, кососвет, 24°

Покраска корпуса в любой цвет

Удобный накладной монтаж

DALI исполнение

3 варианта высоты корпуса:

Low – 115 мм

Medium – 150 мм

High – 300 мм

3 варианта набора оптик:

1х2

2х2

1х4

