22 июня 2022, 12:45

VARTON расширил ассортимент накладных светильников для интерьерной подсветки

Компания VARTON каждый день доказывает, что внедрение новых технологий необходимо, а использование качественных и долговечных материалов гораздо важнее, чем чрезмерное удешевление производства.

Этим летом VARTON расширил ассортимент светильников собственного производства – DL-Box Reflect Multi.

DL-Box Reflect Multi – это накладные даунлайты из алюминиевого профиля с различным набором оптик.

Основные особенности серии:

Выбор из рефлекторов 5 видов: 36°, 55°, 35х75°, кососвет, 24°
Покраска корпуса в любой цвет
Удобный накладной монтаж
DALI исполнение
3 варианта высоты корпуса:
Low – 115 мм
Medium – 150 мм
High – 300 мм
3 варианта набора оптик:
1х2
2х2
1х4
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