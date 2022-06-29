29 июня 2022, 11:45

Uber спільно з Yaskrava запускає карту доступності палива

Для того, щоб допомогти водіям в часи тривалого паливного дефіциту, Uber та Yaskrava запустили цифрову карту доступності палива в містах України та прилеглих територіях, де наразі працює Uber.



Тепер кожен водій може легко отримати перевірену інформацію в режимі реального часу про те, який вид палива є на конкретній АЗС в обраному місті.



«Uber продовжує підтримувати українців під час нестачі палива, і тому в партнерстві з Yaskrava ми запустили карту доступності палива, яка допоможе водіям дізнаватися про наявність бензину та дизеля поблизу обраного пункту призначення», – коментує Івона Крук, представниця Uber.



Uber продовжує підтримувати Україну та допомагати місцевим громадам впоратися з нестачею палива. У зв’язку з цим компанія відновила роботу сервісу Pool Chance у Києві, що допомагає користувачам здійснювати більше надійних поїздок, заощаджуючи паливо для інших суспільних потреб.



Крім того, Uber запустив у Львові послугу Uber Aid Shuttle, щоб допомогти покрити транспортні потреби зі Львова до прикордонного переходу Шегині та назад.



Uber Pro – це ініціатива, яка дозволяє водіям Uber отримувати спеціальні бонуси та знижки на пальне, медичне обслуговування, страхування авто та технічне обслуговування, а також на пропозиції щодо особистого розвитку.



Від початку паливного дефіциту Yaskrava безоплатно доставила водіям Uber понад 40 тис. літрів палива, щоб забезпечити їхню стабільну роботу в Україні під час війни.



Наразі Uber працює у Києві, Львові, Вінниці, Тернополі, Івано-Франківську, Чернівцях, Черкасах, Хмельницькому, Луцьку, Рівному, Білій Церкві, Житомирі, Кременчуці, Дніпрі, Кропивницькому та Ужгороді.

