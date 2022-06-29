Системи масового та спрямованого оповіщення від Genasys уже в Україні

Компанія Compass Engineering - експерт з інженерної та ІТ-інфраструктури - стає партнером американської компанії Genasys (LRAD) - глобального виробника систем критичної комунікації.
Це означає, що системи масового та спрямованого оповіщення світового класу, які зарекомендували себе під час надзвичайних ситуацій у більш ніж 100 країнах світу, відтепер доступні в Україні.
Чому це так важливо, адже здається, що сирени - елементи комплексної системи оповіщення - вже працюють?
Справа в тому, що поточні рішення мають низку недоліків, які впливають безпосередньо на ефективність їхнього використання. В ситуації, коли мова йде про життя людей, ми не можемо дозволити собі такі компроміси, як:
- нерозбірливість мови під час трансляції або відсутність мовного оповіщення;
- низька потужність сигналу через малий звуковий діапазон;
- неможливість одночасного регулювання гучності;
- відсутність можливості зональної трансляції;
- неможливість формування сценаріїв роботи та інтеграції із зовнішніми системами для автоматизації реагування на події.
“З огляду на важливість дистанційної комунікації, як частини системи реагування в умовах військових дій, доступ до систем Genasys® відкриває перед ЗСУ, об’єктами критичної інфраструктури та муніципалітетами широкі можливості для захисту людей та активів”, – зазначає Віталій Роздобутько, СЕО Compass Engineering. “Ми закликаємо військове командування та керівництво об’єктів критичної інфраструктури звернути увагу на рішення спрямованого сповіщення LRAD, які вкрай необхідні зараз – як для оборони, так і для наступу”.
Використання акустичних систем LRAD, які можна встановлювати на поворотні платформи, авто, гелікоптери, військову техніку, морські судна тощо, дозволяє:
- попереджувати про підхід або вторгнення у захищений периметр;
- дистанційно та зрозуміло сповіщати чи спілкуватися з людьми (наприклад, при створенні гуманітарних коридорів, а також інших методів евакуації, при техногенних і природніх катастрофах тощо);
- попереджати транспортні засоби та судна при виникненні небезпеки, у т.ч. з їх боку;
- подавати загальний сигнал тривоги;
- проводити пошукові операції;
- вести перемовини або здійснювати психологічну дію на супротивника.
Переваги LRAD від Genasys:
- мають надзвичайно високу чіткість при передачі повідомлень та команд, незалежно від ландшафту місцевості;
- гарантують, що кожне слово буде почуто навіть при фонових перешкодах за рахунок чистоти та гучності тонального сигналу і повідомлень.
- дозволяють обирати зону для трансляції, призначати сценарії роботи та підтримують інтеграцію із зовнішніми системами;
- мають як централізований, так і децентралізований варіанти управління з можливістю розмежування прав доступу;
- підтримують логування даних;
- можуть працювати на автономному живленні протягом кількох годин;
- підтримують резервування каналів зв’язку.