Кіберполіція викрила злочинну групу на привласненні 100 млн грн українців

30 июня 2022, 13:15

Дев’ять осіб створили понад 400 фейкових вебресурсів для отримання банківських даних громадян.

Через сайти українцям пропонували сформувати заявку на виплату грошової допомоги від країн Європейського Союзу. За фішинговими посиланнями потерпілі проходили опитування та зазначали реквізити банківських карток.



Отримавши дані, зловмисники здійснювали несанкціоноване втручання до онлайн-банкінгу та виводили гроші з рахунків. Ошукали більше 5 тисяч громадян.



Список вебсайтів, які використовували зловмисники, можна переглянути за посиланням. Якщо ви вводили конфіденційні дані на цих ресурсах, зверніться до Кіберполіції.