Микола Миколюк так описує роботу додатку:
Після оголошення повітряної тривоги, запускаєте, він показує карту укриттів нашого міста, помічених маркерами. Вибираєте найближче, натискаєте внизу кнопку маршруту, і автоматично прокладається маршрут до нього як для авто, так і для пішоходів, з розрахунком часу і відстані.
Кажу відразу, дані можуть бути не всі і не точними, так як фізична адреса і фактичне розташування сховища можуть відрізнятися, тому застосунок буде оновлюватися і коригуватися відповідно до оновлених даних власників укриттів, якщо вони нададуть точну інформацію.
Увага! Точність визначення вашого місцезнаходження сильно залежить від багатьох факторів, в тому числі і від налаштувань смартфону. Якщо в даний момент ваша геолокація недоступна, маркер встановлюється на крайній точці, де воно було зареєстровано.
Можливо, комусь буде цікаво, потрібно, і особливо стане в нагоді внутрішньо переміщеним особам з інших регіонів, які не орієнтуються на місцевості.
Прилучанин створив застосунок для візуалізації розташування захисних споруд
Микола Миколюк так описує роботу додатку: