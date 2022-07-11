Російська ракета влучила в іноземний танкер, що дрейфує у Чорному морі

11 июля 2022, 19:15

Під час чергового авіаційного удару по Одещині з російського літака Су-30 було випущено дві ракети Х-31.

Одна з них влучила в танкер «Millennial Spirit» (прапор Молдова), який дрейфує в територіальному морі без екіпажу із залишками дизпалива на борту.

- Як нагадують в Оперативному командуванні «Південь», цей танкер вперше був обстріляний російськими військовими кораблями в Чорному морі на початку російського вторгнення в Україну 2022 року. На момент першого влучання в судно на ньому перебувало понад 500 тонн дизпалива.



- Через блокаду рашистами судноплавства танкер вже чотири місяці дрейфує в морі без екіпажу, як екологічна бомба уповільненої дії. Наразі ймовірне горіння залишків вантажу.



- Друга ворожа ракета, випущена з Су-30, самоліквідувалася над морем.



