Почему ставки на баскетбол так популярны и как их делать

15 июля 2022, 15:48

Лучшие предложения про ставки на баскетбол от Париматч. Проверенные стратегии и квалификация ставок на события в баскетболе. Все про ставки читай в статье.

Секреты успешных ставок на баскетбол

Баскетбол — один из самых популярных видов спорта. В некоторых странах количество его поклонников даже превышает количество футбольных фанатов. Букмекерские конторы имеют множество различных ставок на баскетбол, которые точно заинтересуют любителей беттинга. В этой статье рассмотрены особенности и популярные стратегии для баскетбольных ставок. Ставки на баскетбол делать немного проще, ведь команды состоят только из 5 игроков. Поэтому прогнозировать результат матча легче, ведь нет необходимости учитывать и изучать состояние множества игроков.

Также следует отметить и другие преимущества ставок на этот вид спорта:

- различие результатов с равной вероятностью, поэтому ставки на аутсайдеров можно компенсировать форой;

- высокий лимит на максимальный размер ставки, особенно на матчи лиги NBA;

- низкая маржа на игры популярных команд;

- регулярность проведения матчей, отсутствие длительных перерывов между сезонами.

Букмекерские компании предлагают следующие популярные виды ставок на баскетбол:

- Тотал;

- Результат на четверти;

- Фора;

- статистические показатели команд и отдельных баскетболистов.

Воспользовавшись простыми рекомендациями и советами, можно научиться делать успешные ставки и получать благодаря этому неплохую прибыль.

Лучшие стратегии для баскетбольных ставок

Для успешности ставок необходимо следовать определённой методике. Рассмотрим самые популярные стратегии для успешных баскетбольных ставок:

Коридор

Самый эффективный метод для баскетбольных ставок. Вероятность победы при условии использования этого метода в разы выше. Для этого необходимо сделать две ставки в разных букмекерских конторах. Для того чтобы обе ставки оказались выигрышными, необходимо чтобы матч завершиться с результатов 156-160 очков. Тогда коэффициенты больше 2 принесут неплохую прибыль. Идеально подходит для ставок в live режиме, но и риски тогда будут существенно выше.

Стратегия догона в матчах плей-офф в NBA

Матчи серии плей-офф практически никогда не завершаются с сухим счётом. Это связано с тем, что в случае существенного преимущества одной команды над другой, тренер может поставить на игру резервный состав, в то время как ключевые игроки смогут отдохнуть и качественно проявить себя в следующей ответственной игре. Это оптимальная возможность для ставок на аутсайдеров. Лучше всего начинать делать ставки со второго матча серии. Если счёт станет 4:0, необходимо продолжать делать ставку на поражение фаворита в следующем раунде. Для более высокой прибыли лучше выбрать букмекера, который предлагает высокие лимиты на максимальный размер ставки.

Пари на плюсовую фору

Опытные игроки редко делают ставки на выигрыш фаворита. Из-за низких коэффициентов такие ставки не принесут большой прибыли. Лучше проанализировать шансы на победу той или иной команды, и определить фору. Коэффициент таких ставок может достигать 1,80-1,90. Важно учитывать, что игроки не считают важным разгромить противника. Главное — одержать победу в матче, а разница в счёте никого не волнует. Большинство предпочитают именно плюсовую фору, ведь чаще всего фавориты начинают сразу отрываться в счёте, а аутсайдеры к концу игры пытаются сократить разницу в счёте.