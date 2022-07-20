20 июля 2022, 10:15

Турция заморозит процесс присоединения Швеции и Финляндии в НАТО

Об этом заявил президент Турции Эрдоган. По его словам, Анкара ждёт выполнения условий, о которых страны договорились на саммите НАТО — борьбы Турции с курдским терроризмом.

