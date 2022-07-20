ЕС и Украина подписали меморандум об 1 млрд евро экстренной помощи

20 июля 2022, 13:45

Об этом в своем Twitter сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Помощь должны выплатить Украине в конце июля.«Подписание Меморандума о взаимопонимании с Украиной от имени ЕС для предоставления макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро как экстренного финансирования. Эта сумма будет выплачена в конце июля для поддержки правительства и народа Украины», — отметил Домбровскис.Это первый транш в рамках общей суммы макрофинансовой помощи в размере девяти миллиардов, которую Европейский совет принял по итогам саммита 24 июня.