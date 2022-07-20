BITMAIN S19j Pro 104t – оборудование для майнинга Antminer с высоким хешрейтом

20 июля 2022, 17:06

Компания Merlion сообщает о доступности под заказ ASIC-майнера серии Antminer - S19J Pro 104T.



ASIC Antminer S19J Pro 104T - это новейшая версия в самой популярной линейке майнеров S19 от лидера майнингового оборудования Bitmain.



В новинке использованы популярные 7-нанометровые чипы, отличающиеся высоким коэффициентом энергоэффективности. Устройство имеет защиту от повреждений и пыли, есть встроенный блок питания APW-12. Алгоритм хэширования SHA-256 отвечает за добычу BTC, BCH и других криптовалют. От перегрева майнер защищают четыре вентилятора, расположенные на лицевой и торцевой панелях.



Корпус – алюминиевый, легкий и прочный, по форме напоминает системный блок компьютера.



Характеристики:



Криптовалюта: BTC / BCH

Алгоритм хэширования: SHA-256

Хэшрейт (скорость): 104 TH/s

Технический процесс: 7 nm

Энергопотребление: 2950 Вт

Уровень шума: 80 дБ

Условия эксплуатации: рабочая температура 40°С

Количество блоков питания: 1

Количество кулеров/вентиляторов: 4

Размеры: 400 х 195.5 х 290 мм

Вес: 14,6 кг

Цвет: серый

Гарантия: 6 мес.