BITMAIN S19j Pro 104t – оборудование для майнинга Antminer с высоким хешрейтом

Компания Merlion сообщает о доступности под заказ ASIC-майнера серии Antminer - S19J Pro 104T.
ASIC Antminer S19J Pro 104T - это новейшая версия в самой популярной линейке майнеров S19 от лидера майнингового оборудования Bitmain.
В новинке использованы популярные 7-нанометровые чипы, отличающиеся высоким коэффициентом энергоэффективности. Устройство имеет защиту от повреждений и пыли, есть встроенный блок питания APW-12. Алгоритм хэширования SHA-256 отвечает за добычу BTC, BCH и других криптовалют. От перегрева майнер защищают четыре вентилятора, расположенные на лицевой и торцевой панелях.
Корпус – алюминиевый, легкий и прочный, по форме напоминает системный блок компьютера.
Характеристики:
Криптовалюта: BTC / BCH
Алгоритм хэширования: SHA-256
Хэшрейт (скорость): 104 TH/s
Технический процесс: 7 nm
Энергопотребление: 2950 Вт
Уровень шума: 80 дБ
Условия эксплуатации: рабочая температура 40°С
Количество блоков питания: 1
Количество кулеров/вентиляторов: 4
Размеры: 400 х 195.5 х 290 мм
Вес: 14,6 кг
Цвет: серый
Гарантия: 6 мес.