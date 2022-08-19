Удвічі більше якісної музики в оновленому додатку "Радіо Київстар"

19 августа 2022, 12:45

Київстар випустив оновлену версію «Радіо Київстар».

Тепер без жодних реєстрацій всі користувачі, які завантажать додаток на свій смартфон, можуть слухати ще більше музичних добірок без реклами.

Окрім змін у дизайні, який робить інтерфейс додатку ще зручнішим, лише в два кліки користувачі «Радіо Київстар» зможуть обрати той жанр музики, який їм подобається більше. В порівнянні із попередньою версію додатку кількість музичних добірок збільшилась щонайменше вдвічі. Наразі у додатку вже є 10 музичних добірок, серед яких: Top Hits, World charts, Made in UА та багато ще в інших музичних стилях і жанрах. Крім того, ці добірки будуть регулярно оновлюватися та доповнюватися.

Використовувати сервіс, щоб слухати музику без набридливої реклами можуть всі охочі, незалежно від свого мобільного оператора. Проте абоненти Київстар можуть це робити без тарифікації мобільного інтернету. Завдяки цьому вони будуть щомісяця заощаджувати сотні мегабайтів мобільного інтернету.

Нагадаємо, що «Радіо Київстар» запрацювало у 2017 році і зараз його щомісяця слухає понад 60 тисяч унікальних користувачів.

Сьогодні додаток активно використовують не лише в Україні, а й за її межами. Серед ТОП-3 країн, де слухають радіо:

1. Польща;

2. Німеччина;

3. Чехія.

Щоб отримати доступ до великої добірки музики у високій якості, треба завантажити мобільний додаток за посиланнями в Play Market або App Store.

