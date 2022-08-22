22 августа 2022, 13:15

Учения ВС РБ в Беларуси продлены как минимум до 27 августа

Об этом говорит график проведения учений на беларусских полигонах. 21 августа станет выходным днём для всех полигонов, а для некоторых полигонов выходным также станет 20 августа.



В целом, продление учений на беларусских полигонах на данный момент выглядит следующим образом:



◾️227 общевойсковой полигон «Борисовский» (Борисовский район) до 27.08;

◾️Полигон «Гожский» 6 омбр. (Гродненский район) до 26.08;

◾️Полигон «Брестский» 38 одшбр. (Брестский район) до 27.08;

◾️Полигон «Осиповичский» 51 абр. (Осиповичский район) до 26.08;

◾️212-й авиационный полигон «Неман» (Новогрудский район) до 26.08;

◾️230 общевойсковой полигон «Обуз-Лесновский» (Барановичский район) 26.08;

◾️174 учебный полигон ВВС и войск ПВО «Доманово» (Ивацевичский район) до 26.08;

◾️Полигон «Лепельский» 19 омбр. (Лепельский район) до 27.08.



Очередное продление учений на неделю с 29 апреля. Общее число продлений составило 17 недель. Стоит отметить, что беларусская армия стала более подготовленной для оборонительных операций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению ввиду отсутствия реального боевого опыта. Кроме того, на стрельбище возле д. Вялец (Воложинский район) и на 210-ом авиационном полигоне ВВС и войск ПВО (полигон «Ружаны») учения длились лишь одну неделю, дальнейшего продления не произошло.

