29 августа 2022, 18:15

Безплатні поїздки для 100 медичних закладів України - проєкт Uber

Uber запустив спільну ініціативу з Міністерством охорони здоров’я України та київською благодійною організацією "Солом’янські котики", щоб допомогти забезпечити безплатними проїздами майже 100 медичних закладів по всій Україні для стабільного та безпечного перевезення медичних працівників.



Медична спільнота, яка завжди несе на собі основний тягар важких часів, таких як епідемії та війни, часто має долати труднощі, щоб дістатися до роботи та назад додому, оскільки значна кількість працівників лікарень живе на околицях великих міст і не завжди має доступ до транспорту.



Щоб полегшити ношу героїчних українських медиків, Uber надав спеціальні промокоди на безплатні поїздки. Промокоди будуть розповсюджені серед 100 медичних закладів по всій Україні, у тому числі в таких містах, як Київ, Львів, Вінниця, Дніпро, Тернопіль та шести інших містах, де доступний сервіс Uber.



"З самого початку цієї жахливої війни Uber підтримує Україну та українське суспільство, ініціюючи різноманітні соціальні проєкти у співпраці з громадськими організаціями, волонтерськими центрами та бізнесом. Сьогодні ми дуже раді підтримати медичних працівників, які так потребують цієї допомоги в цей час. Uber підтримує і буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - зазначив Марчін Мочирог, генеральний менеджер Uber у Центральній та Східній Європі.



У рамках ініціативи, запущеної в серпні, Uber після консультацій з МОЗ зобов’язався щомісяця, надавати лікарням близько 35 000 промокодів на безкоштовні поїздки, що в грошовому еквіваленті відповідає сумі до 8 мільйонів гривень на місяць. Ініціатива триватиме до кінця листопада 2022 року.



"МОЗ має довгий і успішний досвід співпраці з Uber. Наш новий спільний проєкт особливо важливий, оскільки він забезпечить наших медиків-героїв, які невтомно рятують життя українців у ці важкі часи, зручним транспортним рішенням", — зазначила заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич. "Ми також сподіваємося, що цей проєкт спонукатиме інші відповідальні українські та міжнародні компанії підтримувати галузь охорони здоров’я".



Скористатися промокодами в додатку Uber працівникам лікарень допомагатимуть волонтери київського благодійного фонду "Солом’янські котики", який, зокрема, спеціалізується на навчанні цивільних домедичній допомозі.



"Кожного дня наші медики демонструють надзвичайний героїзм, цілодобово рятуючи життя людей під звуки сирен, а іноді й під обстрілами… Багатьом із них також доводиться витрачати свій дорогоцінний час на те, щоб дістатися до лікарні та додому, годинами чекати громадський транспорт чи ловити “попутку”. Тож ми дуже раді, що така ініціатива допоможе нашим лікарям покращити умови їхніх щоденних поїздок на роботу", — зазначив Андрій Єрофєєв, співзасновник та виконавчий директор "Солом’янських котиків".



Ця ініціатива відповідає постійним зусиллям Uber з допомоги українцям у цей складний час і довгостроковому зобов’язанню компанії підтримувати спільноти лікарів і пацієнтів, у рамках якого було реалізовано низку проєктів у співпраці з МОЗ під час піку пандемії COVID-19. Вчора компанія разом з Liki24.com запустила чергову ініціативу, щоб забезпечити людей в Україні необхідними ліками. Українці, які постраждали від війни з росією і не мають фінансової можливості купувати ліки за повною вартістю, отримають 50% компенсації від фонду "Ліки для України". Uber долучився до ініціативи, надавши промокоди для безкоштовної доставки замовлень, які люди оформляють за кошти фонду "Ліки для України". Доставка здійснюватиметься через сервіс Uber Connect, який Uber презентував у 2020 році.

