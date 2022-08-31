Точка доступу Ruckus ZoneFlex R500 стандарту 802.11 ac

31 августа 2022, 16:04

Точка доступу Ruckus ZoneFlex R500 забезпечує високу продуктивність і надійний бездротовий зв'язок стандарту 802.11 ac.

На відміну від будь-якого іншого бездротового рішення стандарту - 802.11 ac у своєму класі, пристрій ZoneFlex R500 поєднує в собі запатентовану технологію адаптивних антен і активну боротьбу з перешкодами, що дозволяє забезпечити стійку, передбачувану продуктивність. Крім того, виконується додаткове посилення в 4 дБ. Останнє забезпечується технологією BeamFlex.R500 ідеально підходить для бездротових мереж, які обслуговують мобільні пристрої з антенами з подвійною поляризацією, які адаптуються в режимі реального часу при переміщенні і обертанні кишенькових пристроїв, що дозволяє забезпечувати стійкий рівень продуктивності.Кожна точка доступу ZoneFlex R500 використовує запатентовану компанією Ruckus технологію BeamFlex, програмно керовану антенну решітку з великим коефіцієнтом підсилення, яка безперервно формує та направляє кожен пакет Wi-Fi по оптимальному шляху проходження сигналу. ZoneFlex R500 автоматично вибирає канали, що володіють максимальною пропускною здатністю.