Київстар впровадив "Розумний облік" в смт. Квасилів Рівненської області

8 сентября 2022, 13:45

Національний мобільний оператор Київстар на замовлення Рівнеоблводоканалу реалізував комерційний проєкт «Розумного обліку».

За допомогою «Розумного обліку» від Київстар тепер можна віддалено збирати, обліковувати та обробляти показники витрат води в 16 багатоквартирних будинках смт. Квасилів, а також відстежувати стан водопроводу на різних ділянках й отримувати сповіщення про аварії чи незаконне втручання в мережу. В цьому рішенні використовується технологія NB-IoT (Narrow Band Internet of Things), завдяки якій сигнал може проходити навіть до важкодоступних місць у підвальних приміщеннях чи з товстими стінами та дозволяє пристроям роками працювати в режимі низького енергоспоживання без заміни елементів живлення. Проєкт реалізовано на технічній базі європейського виробника водомірів «Sensus» з використанням пристроїв для віддаленого моніторингу від одного з найбільших українських виробників – СП «Радміртех». За час роботи над рішенням для Рівнеоблводоканалу спеціалісти здійснили проєктування, комплектацію і виробництво вузлів обліку, виконали їх монтаж та налаштування, а також активували технологію в мережі оператора.

Рішення «Розумний облік» від Київстар дає змогу Рівнеоблводоканалу:

• знизити втрати води на 10-15%;

• мати системний облік ресурсів;

• балансувати витрати ресурсів від моменту забору води до кінцевого споживання;

• контролювати погодинні витрати води кожним багатоквартирним будинком;

• переглядати інформацію про об’єми споживання води в зручному веб-інтерфейсі;

• виключити ймовірність помилок в обліку за рахунок відсутності «людського фактору».

«Київстар не перший рік працює з IoT-рішеннями для населення та бізнесу, – говорить Ілля Польшаков, директор з розвитку нових напрямків бізнесу в Київстар. – Ми вважаємо, що таких проєктів як «Розумний облік» по всій Україні має ставати все більше, адже «розумні» технології допомагають заощаджувати, швидко реагувати на аварії, не допускаючи великих втрат ресурсів, а також завжди мати точний облік в режимі реального часу. Ми бачимо великий потенціал у використанні цього рішення для обліку води, газу, електро- і теплової енергії, нафтопродуктів, на підприємствах хімічної промисловості та інших, де є потреба у точних регулярних вимірюваннях, а також для проєктів екологічного напрямку».

Серед переваг рішення «Розумний облік» від Київстар – реалізація рішення «під ключ», індивідуальний підхід до запитів клієнтів, використання ліцензованих частот, використання технології з низьким енергоспоживанням, обслуговування 24/7, гнучкі фінансові умови та швидка окупність проєктів.

«Впровадження проєкту «Розумний облік» вже дало свої результати, – коментує впровадження проєкту Андрій Карауш, директор Рівнеоблводоканал. – Працівниками підприємства проводиться щоденний моніторинг споживання холодної води багатоквартирними житловими будинками смт. Квасилів, аналізуються пікові навантаження на систему водопостачання загалом, за рахунок онлайн-аналізу даних підприємство має економію в паливо-мастильних матеріалах, відсутні помилки при знятті показників лічильників. Крім того, в рамках проєкту з влаштування загальнобудинкових приладів обліку холодного водопостачання в житлових будинках смт. Квасилів була здійснена заміна запірної арматури, що значно покращить обслуговування приладів обліку, а також зменшить втрати холодної води при виконанні робіт на внутрішньо-будинкових мережах холодного водопостачання».

«Це перший реалізований проект в Україні з використанням технології NB-IoT в секторі водопостачання. Для компанії СП «РАДМІРТЕХ» це чудова можливість використати власні розробки в напрямку передачі даних з комерційних вузлів обліку води. Проект складний та цікавий одночасно. Він складався з кілької стадій: проектування, персоналізація розробки на апаратному рівні, адаптація інтерфейсу користувача програмного комплексу «SMART COUNT» під вимоги замовника, здача проєкту замовнику. Дякуємо партнерам з Київстар та Рівневодоканал. Завдяки ефективній взаємодії учасників на всіх етапах, проєкт вдалося виконати вчасно і без додаткових витрат», – розказав Олексій Туряниця, генеральний директор СП «Радміртех».