8 сентября 2022, 13:45

Київстар впровадив "Розумний облік" в смт. Квасилів Рівненської області

Національний мобільний оператор Київстар на замовлення Рівнеоблводоканалу реалізував комерційний проєкт «Розумного обліку».

За допомогою «Розумного обліку» від Київстар тепер можна віддалено збирати, обліковувати та обробляти показники витрат води в 16 багатоквартирних будинках смт. Квасилів, а також відстежувати стан водопроводу на різних ділянках й отримувати сповіщення про аварії чи незаконне втручання в мережу. В цьому рішенні використовується технологія NB-IoT (Narrow Band Internet of Things), завдяки якій сигнал може проходити навіть до важкодоступних місць у підвальних приміщеннях чи з товстими стінами та дозволяє пристроям роками працювати в режимі низького енергоспоживання без заміни елементів живлення. Проєкт реалізовано на технічній базі європейського виробника водомірів «Sensus» з використанням пристроїв для віддаленого моніторингу від одного з найбільших українських виробників  – СП «Радміртех». За час роботи над рішенням для Рівнеоблводоканалу спеціалісти здійснили проєктування, комплектацію і виробництво вузлів обліку, виконали їх монтаж та налаштування, а також активували технологію в мережі оператора.

Рішення «Розумний облік» від Київстар дає змогу Рівнеоблводоканалу:

•    знизити втрати води на 10-15%;
•    мати системний облік ресурсів;
•    балансувати витрати ресурсів від моменту забору води до кінцевого споживання;
•    контролювати погодинні витрати води кожним багатоквартирним будинком;
•    переглядати інформацію про об’єми споживання води в зручному веб-інтерфейсі;
•    виключити ймовірність помилок в обліку за рахунок відсутності «людського фактору».

«Київстар не перший рік працює з IoT-рішеннями для населення та бізнесу, – говорить Ілля Польшаков, директор з розвитку нових напрямків бізнесу в Київстар.  – Ми вважаємо, що таких проєктів як «Розумний облік» по всій Україні має ставати все  більше, адже «розумні» технології допомагають заощаджувати, швидко реагувати на аварії, не допускаючи великих втрат ресурсів, а також завжди мати точний облік в режимі реального часу. Ми бачимо великий потенціал у використанні цього рішення для обліку води, газу, електро- і теплової енергії, нафтопродуктів, на підприємствах хімічної промисловості та інших, де є потреба у точних регулярних вимірюваннях, а також для проєктів екологічного напрямку».

Серед переваг рішення «Розумний облік» від Київстар – реалізація рішення «під ключ», індивідуальний підхід до запитів клієнтів, використання ліцензованих частот, використання технології з низьким енергоспоживанням, обслуговування 24/7, гнучкі фінансові умови та швидка окупність проєктів.

«Впровадження проєкту «Розумний облік» вже дало свої результати, – коментує впровадження проєкту Андрій Карауш, директор Рівнеоблводоканал. – Працівниками підприємства проводиться щоденний моніторинг споживання холодної води багатоквартирними житловими будинками смт. Квасилів, аналізуються пікові навантаження на систему водопостачання загалом, за рахунок онлайн-аналізу даних підприємство має економію в паливо-мастильних матеріалах, відсутні помилки при знятті показників лічильників. Крім того, в рамках проєкту з влаштування загальнобудинкових приладів обліку холодного водопостачання в житлових будинках смт. Квасилів була здійснена заміна запірної арматури, що значно покращить обслуговування приладів обліку, а також зменшить втрати холодної води при виконанні робіт на внутрішньо-будинкових мережах холодного водопостачання».

«Це перший реалізований проект в Україні з використанням технології NB-IoT в секторі водопостачання. Для компанії СП «РАДМІРТЕХ» це чудова можливість використати власні розробки в напрямку передачі даних з комерційних вузлів обліку води. Проект складний та цікавий одночасно. Він складався з кілької стадій: проектування, персоналізація розробки на апаратному рівні, адаптація інтерфейсу користувача програмного комплексу «SMART COUNT» під вимоги замовника, здача проєкту замовнику. Дякуємо партнерам з Київстар та Рівневодоканал. Завдяки ефективній взаємодії учасників на всіх етапах, проєкт вдалося виконати вчасно і без додаткових витрат», – розказав Олексій Туряниця, генеральний директор СП «Радміртех».


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