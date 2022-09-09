9 сентября 2022, 11:45

ЗСУ розпочали дзеркальні навчання біля білоруського кордону

Причиною тому стало розміщення поблизу території України 6 батальйонів зс РБ.



Нагадаємо, що раніше на кількох полігонах рб одночасно розпочалися військові навчання з відпрацювання "бойових дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником".

