ЗСУ розпочали дзеркальні навчання біля білоруського кордону

Причиною тому стало розміщення поблизу території України 6 батальйонів зс РБ.
Нагадаємо, що раніше на кількох полігонах рб одночасно розпочалися військові навчання з відпрацювання "бойових дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником".
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