12 сентября 2022, 14:45

Укрпошта до кінця року встановить у відділеннях додатково 1700 POS-терміналів

Поштовий оператор планує укомплектувати терміналами для оплати картками наявні автоматизовані відділення, а це 2641 міських та 3495 сільських відділень поштового зв'язку, та новооавтоматизовані відділення, які будуть переобладнані до кінця року.



Вже в жовтні 780 POS-терміналів Verifone будуть встановлені у відділеннях. Ще 920 – терміналів встановлять до кінця поточного року. Таким чином в активі Укрпошти буде 9,7 тис власних POS-терміналів, завдяки чому компанія стане 4-м в Україні провайдером послуг з прийому платіжних карток за кількістю POS-терміналів, а також єдиною компанією, що надає фінансові послуги, яка має власні термінали в селах.



Укрпошта придбала POS-термінал Verifone VX520 з PIN-pad Verifone РР1000SEv3 в комплекті по ціні вдвічі нижче від роздрібної ціни. Досягти таких результатів дозволяє проведення відкритих конкурентних процедур закупівель в електронній системі Prozorro та стійке партнерство з стратегічними постачальниками



Станом на початок вересня у компанії працює 8 тис власних POS-терміналів. Скористатися ними клієнти Укрпошти можуть для безготівкової оплати послуг, а також для поповнення картки або зняття готівки. Також в першому кварталі 2023 року планується закупка ще понад 4 тис терміналів, якими будуть оснащені пересувні відділення Укрпошти.

