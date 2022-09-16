Київстар оновлює IT-системи для підвищення надійності телеком-інфраструктури

16 сентября 2022, 11:45

17 вересня 2022 року Київстар разом зі своїм партнером Ericsson проводитиме оновлення частини IT-інфраструктури, щоб посилити стабільність мобільної мережі оператора, підвищити безпеку систем, а у майбутньому – поліпшити обслуговування.

В цей день в абонентів передплати Київстар працюватимуть всі основні послуги зв’язку: мобільний та Домашній інтернет; дзвінки в мережі, на номери інших операторів та на популярні напрямки за кордоном; послуги у роумінгу в більшості країн світу*. Можливі лише тимчасові обмеження у додаткових сервісах, як-то поповнення або перевірка рахунку, підключення додаткових послуг тощо. Але ці сервіси будуть доступні вже з 18 вересня. На абонентів післяоплати в цей день оновлення майже не вплинуть, практично всі послуги та сервіси у них будуть працювати як зазвичай.

Нові оновлення – це частина наймасштабнішого IT-проєкту в історії Київстар по переходу на сучасний білінг від шведської компанії Ericsson, Digital Business Support Systems. Для роботи над проєктом залучено 800 фахівців двох компаній, проведено 14 тисяч різних тестів системи – удвічі більше, ніж торік. Активна фаза цього проєкту розпочалася ще минулого року та була відзначена престижною галузевою нагородою Telecom Award.

«Київстар продовжує активно інвестувати у відновлення та нове будівництво мережі, а також дбає про IT-інфраструктуру. Заплановані оновлення відіграють вирішальну роль у розвитку всіх наших послуг у найближчі кілька років, щоб якість сервісу для наших абонентів залишалася на високому рівні», – коментує Олександр Комаров, CEO Київстар.

17 вересня оператор планує розширити можливості IT-системи для надання послуг клієнтам післяоплати, які найближчим часом також почнуть обслуговуватися із використанням цього рішення від Ericsson.

Використання однієї нової IT-системи для обслуговування абонентів передплати та післяоплати значно збільшує стабільність всієї телеком-інфраструктури оператора та покращує захист персональних даних абонентів. Крім того, оновлення надасть більше можливостей для якісного обслуговування абонентів – в середньому у 2 рази швидше, а також дозволить розширити діджитал-канали підтримки та допоможе розвивати нові технології.