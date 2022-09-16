Укрпошта доставляє дублікати свідоцтв та витяги з ДРАЦС, замовлені через Дія

16 сентября 2022, 13:45

Українці, які через війну втратили оригінали документів, проте не мають змоги відновити їх в ДРАЦС, можуть замовити дублікати на порталі Дія та отримати доставку Укрпоштою.

Доставка здійснюється за тарифом «Укрпошта Документи».



Щоб скористатися доставкою від Укрпошти, потрібно на порталі Дія обрати відповідний спосіб доставки документів за адресою або до найближчого відділення.



Для повторної видачі доступні свідоцтво про народження, про зміну імені, про смерть, шлюб або розірвання шлюбу. Також онлайн можна замовити витяги з Реєстру про державну реєстрацію народження, смерті, зміни імені, шлюбу (укладання та розірвання).



Повторно замовити свідоцтво чи витяг можна як для себе, так і для найближчих родичів. Для цього потрібно додати скан-копії документів, що підтверджують родинні стосунки.

