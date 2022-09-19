GS2 и GS2L - новые яркие подставки Bloody под наушники

19 сентября 2022, 15:15

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представляет две подставки для наушников — GS2 и GS2L.

Старшая модель GS2 оснащена звуковой картой 7.1, тремя портами USB и разъемом 3,5 мм 4-Pin. Новинки помогут не только упорядочить пространство на столе, но и украсить игровую зону, ведь девайсы оснащены RGB подсветкой и выполнены из премиальных материалов.

Бренд Bloody имеет широкий модельный ряд игровых гарнитур. Теперь для них есть компаньоны — надежные подставки GS2 и GS2L. Каркас девайсов изготовлен из прочного алюминиевого сплава, а основание выполнено из гладкого пластика в виде прямоугольной платформы. Сзади располагается разъем USB Type-C для подключения к компьютеру.Модель GS2 обладает завидным функционалом, и кроме основной функции выполняет еще несколько задач. Благодаря звуковой карте с виртуальным 7.1 звуком владелец девайса иначе взглянет на звук, воспроизводимый гарнитурой. Наличие трех портов USB 2.0 и одного порта 3,5 мм 4-Pin упростит подключение периферии и сбережет штатные порты в ноутбуке или системном блоке. В основание подставки встроена яркая RGB подсветка с шестью эффектами, позволяющая выбрать нужный цвет и создать комфортную атмосферу. Включение подсветки и смена цвета осуществляется с помощью легкого прикосновения к сенсору.Кроме функции подставки модель GS2L может похвастаться наличием RGB подсветки, реагирующей на прикосновение пальца. У этой модели нет встроенной звуковой карты и дополнительных разъемов, что отличает ее от «старшей» версии.GS2 и GS2L поставляются со съемным плетеным кабелем USB Type-C, который отличается высокой износостойкостью и стабильным соединением; его длина составляет 150 см.Представленные гаджеты составят отличную компанию игровым гарнитурам, а также сделают ярче геймерские сетап. Bloody GS2L порадует пользователей RGB подсветкой и брутальным дизайном, а модель GS2 еще улучшенным звуком из наушников и быстрым доступом к портам USB.