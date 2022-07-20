Bloody M320 - свехбыстрая передача звука без проводов

20 июля 2022, 16:45

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, пополнил линейку наушников беспроводной моделью с задержкой звука всего в 40 мс.

Bloody M320 оснащены 40-миллиметровыми графеновыми динамиками и имеют гибридное активное шумоподавление.



Гарнитура Bloody M320 выделяется сверхбыстрой передачей звука в 40 мс. Передовой стандарт Bluetooth v5.0 обеспечивает стабильное соединение и низкую задержку. Благодаря защите от помех на расстоянии до 10 м, пользователь получают свободу в движениях.

Новинка оснащена системой активного шумоподавления (ANC), состоящую из пяти микрофонов. Используется технология гибридного активного шумоподавления: в двухкамерном динамике фоновый шум изолируется с помощью точной обратной звуковой волны, что обеспечивает чистоту звука и не отвлекает команду от игры.Bloody M320 комплектуется чипсетом Qualcomm QCC3034 с настраиваемым 40-миллиметровыми графеновыми динамиками. Наушники поддерживает технологию иммерсивного звучания, благодаря которой пользователь может полностью погружаться в игровые события. Также имеется поддержка кодека Qualcomm apt-X HD, позволяющего воспроизводить звук высокого качества.В устройство интегрирован умный голосовой помощник, для его активации достаточно нажать на кнопку питания три раза. Также гарнитура может подключаться сразу к двум Bluetooth-устройствам одновременно. Благодаря этому возможно быстрое переключение с прослушивания музыки на компьютере на входящий вызов на смартфоне. Имеется поддержка систем MacOS, Windows, iOS и Android.Чрезвычайно легкий вес наушников в 252 грамма позволяет не замечать их на голове в течение долгой игровой сессии. Для удобства новинка складывается под углом 90°, а в комплекте прилагается дорожная сумка для переноски. Дополнительный комфорт обеспечивают эргономичные 3D амбушюры из экокожи.Устройство комплектуется литиевой батареей на 500 мАч. Время воспроизведения звука на одном заряде до 25 часов, с включенной функцией ANC время составит до 15 часов.Bloody M320 порадует геймеров сверхнизкой задержкой и высоким качеством звука. Представленная модель прекрасно подойдет как для игр, так и для прослушивания музыки.