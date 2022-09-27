У жовтні Землю накриють відразу 3 магнітні бурі

Їх пік очікується 1, 29 та 30 числа. І хоча цього разу насуваються бурі низької інтенсивності, вони все одно можуть негативно вплинути на здоров'я людей.
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