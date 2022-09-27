27 сентября 2022, 9:45

У жовтні Землю накриють відразу 3 магнітні бурі

Їх пік очікується 1, 29 та 30 числа. І хоча цього разу насуваються бурі низької інтенсивності, вони все одно можуть негативно вплинути на здоров'я людей.

