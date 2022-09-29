Дата-центр GigaCenter запустив рішення для убезпечення даних бізнесу і держави

29 сентября 2022, 11:45

Дата-центр GigaCenter запустив сервіс модульні ЦОД для захисту даних бізнесу і держави. Це портативні дата-центри, які можна швидко розгорнути в потрібному місці.

Вони складаються зі спеціально сконструйованих модулів, які формуються, виходячи з потреб кожного бізнесу та містять всі інженерні системи, необхідні для безперебійної роботи обладнання: системи електропостачання, пожежогасіння, охолодження та моніторингу.



“Війна внесла свої корективи в роботу українського бізнесу та змусила приймати оперативні рішення щодо захисту IT-інфраструктури. За даними аналізу, проведеного серед наших клієнтів близько 17% опитаних релокували свій бізнес та обладнання в інші регіони. Саме тому мобільність інфраструктури та захист даних бізнесу стали головними завданнями для власників бізнесу та держави” — коментує комерційний директор GIGAGROUP Марія Алєксєєнко.



Основна перевага модульних дата-центрів — мобільність. Його можна розібрати, перевезти та зібрати за 24 години. Це є дуже актуальним, адже з початком вторгнення найбільшим страхом бізнесу стала втрата даних. Тому бекапи даних та вивезення фізичної IT-інфраструктури в «безпечне» місце стали пріоритетними завданнями. За перший місяці війни 11% компаній України евакуювали своїх працівників та обладнання в інші регіони та навіть країни. Тому війна встановила нову потребу для української IT-інфраструктури — мобільність.



Крім того, фахівці GigaCenter пропонують сервісний супровід. Додатково можна замовити захист від DDoS-атак та бекапування даних або хмарної інфраструктури — тобто отримати комплексне інфраструктурне IT-рішення від одного постачальника.



Клієнти можуть замовити розгортання модульного ЦОД “з нуля” або орендувати готове рішення у форматі as a service.