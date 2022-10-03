3 октября 2022, 12:45

Hisense вошла в рейтинг Global Trust Index of Chinese Brands

Hisense возглавила категорию «умной» бытовой техники, заняв 6-е место в рамках Глобального индекса доверия к китайским брендам, составленного компанией Ipsos, мировым лидером в области маркетинговых исследований.



В исследовании представлены итоги онлайн-опроса, в котором приняли участие 11 тысяч зарубежных респондентов – представители ключевых отраслей экономики. Проведен анализ деятельности ведущих китайских компаний, представленных на зарубежных рынках, с точки зрения технологий, доверия к бренду, маркетинговых каналов, а также ответственного отношения к окружающей среде, высокой социальной ответственности и высокого качества корпоративного управления.



«На протяжении многих лет Hisense стремится завоевать доверие потребителей во всем мире: совершенствует локальные операционные возможности, использует преимущества бренда во всех аспектах производства, маркетинга и послепродажного обслуживания, - сказал Мистер Харвей Ван, генеральный директор компании ООО «Горенье БТ», входящей в группу компаний Hisense. - Компания делает все возможное для повышения качества услуг и предоставления потребителям инновационных продуктов. А результатом нашей работы является признание бренда Hisense со стороны покупателей во всём мире».

