Hisense возглавила категорию «умной» бытовой техники, заняв 6-е место в рамках Глобального индекса доверия к китайским брендам, составленного компанией Ipsos, мировым лидером в области маркетинговых исследований.
В исследовании представлены итоги онлайн-опроса, в котором приняли участие 11 тысяч зарубежных респондентов – представители ключевых отраслей экономики. Проведен анализ деятельности ведущих китайских компаний, представленных на зарубежных рынках, с точки зрения технологий, доверия к бренду, маркетинговых каналов, а также ответственного отношения к окружающей среде, высокой социальной ответственности и высокого качества корпоративного управления.
«На протяжении многих лет Hisense стремится завоевать доверие потребителей во всем мире: совершенствует локальные операционные возможности, использует преимущества бренда во всех аспектах производства, маркетинга и послепродажного обслуживания, - сказал Мистер Харвей Ван, генеральный директор компании ООО «Горенье БТ», входящей в группу компаний Hisense. - Компания делает все возможное для повышения качества услуг и предоставления потребителям инновационных продуктов. А результатом нашей работы является признание бренда Hisense со стороны покупателей во всём мире».
Последние новости
- Гаджеты | Сегодня, 13:45
Три новых увлажнителя воздуха от Beurer
- Железо | Сегодня, 13:15
MSI представляет первые в мире блоки питания стандарта ATX 3.0
- Технологии | Сегодня, 12:45
Hisense вошла в рейтинг Global Trust Index of Chinese Brands
- Железо | Сегодня, 12:15
Интерфейсный кабель RS-485 ITK
- Железо | Сегодня, 11:45
Edifier расширяет линейку наушников двумя беспроводными моделями
- Технологии | Сегодня, 11:15
Де і в якому форматі навчаються діти українських айтівців — GlobalLogic
- Технологии | Сегодня, 10:45
Виробництво САУ Zuzana 2 для України профінансують Данія, Норвегія та Німеччина
- Интернет | Сегодня, 10:15
У додатку "Дія" знову можна сплачувати штрафи за порушення ПДР
- Технологии | Сегодня, 9:45
Рівень підготовки до опалювального сезону на Київщині складає 98%
Последние материалы
- Фотогалереи | 30 сентября, 11:17
У Бучі знову працює центр Дія.Бізнес
- Аналитика | 25 сентября, 19:32
Самое интересное за неделю. Выпуск 33 (2022) - подробности о EcoFlow DELTA 2 и Wi-Fi-розетка з термодатчиком от OVERVIS
- Обзоры | 22 сентября, 14:20
OVERVIS EM-126Т – Wi-Fi-розетка c термодатчиком!
- Фотогалереи | 21 сентября, 13:16
Командно-спостережна машина РФ 1В1003 захоплена ЗСУ
- Обзоры | 20 сентября, 15:36
EcoFlow RIVER Max – портативна зарядна станція для холодної зими і не тільки
- Аналитика | 18 сентября, 15:31
Знижки до опалювального сезону від EcoFlow та подробиці про Overvis ЕТ-485
- Обзоры | 10 сентября, 17:45
ColorWay Power Delivery (CW-CHS034PD-WT) – 45 Вт адаптер з Super Fast Charging PD і не тільки
- Аналитика | 10 сентября, 16:38
Анонс EcoFlow DELTA 2 і співробітництво з Secur.ua та всі подробиці про контролер Оvervis ЕМ-481
- Фотогалереи | 8 сентября, 9:09
Apple анонсировала Apple Watch Ultra и второе поколение AirPods Pro 2
Популярные новости
- Железо | Позавчера, 11:35
Інфрачервоний обігрівач UFO ECO Mini 1500 за доступною ціною в "Епіцентр" 3.00
- Железо | Позавчера, 7:43
Телескопічні ніжки UFO та UTS UA 5.00
- Гаджеты | Сегодня, 13:45
Три новых увлажнителя воздуха от Beurer 0.00
- Железо | Сегодня, 13:15
MSI представляет первые в мире блоки питания стандарта ATX 3.0 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:45
Hisense вошла в рейтинг Global Trust Index of Chinese Brands 0.00
- Железо | Сегодня, 12:15
Интерфейсный кабель RS-485 ITK 0.00
- Железо | Сегодня, 11:45
Edifier расширяет линейку наушников двумя беспроводными моделями 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:15
Де і в якому форматі навчаються діти українських айтівців — GlobalLogic 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:45
Виробництво САУ Zuzana 2 для України профінансують Данія, Норвегія та Німеччина 0.00