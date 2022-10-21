21 октября 2022, 9:45

Буржуйки, ковдри та павербанки: як українці готуються до зими - версія OLX

Останні два місяці росіяни активно обстрілюють об'єкти енергетичної інфраструктури. Як наслідок, українці ретельніше готуються до зими: у вересні цікавляться обігрівачами, а в жовтні в 6 разів частіше шукають павербанки. Як змінилися попит, ціна та чи достатньо пропозицій на ринку — в аналітиці OLX.



Обігрів та утеплення



У випадку відсутності або перебоїв з опаленням класичними обігрівачами стануть конвектори, радіатори, тепловентилятори, масляні та УФО обігрівачі. За даними OLX, їх найбільше шукали впродовж другого тижня вересня – 87,4 тисяч разів.



Якщо ж зникне електроенергія, у нагоді стане біокамін на спирті, газова колонка, буржуйка чи твердопаливний котел. Такі товари також найбільше цікавили користувачів у вересні — майже 243 тисячі пошуків, з яких 89% склали буржуйки.



Відповідно до попиту побільшало й пропозицій. Середня ціна товарів для обігріву теж зросла. Так, у порівнянні з серпнем, біокаміни здорожчали на 2 000 грн, масляні обігрівачі та котли — на 1 200 грн.



Товар Кількість пошуків з серпня по жовтень Кількість оголошень у жовтні,

% приріст до серпня Середня ціна у жовтні, грн

буржуйка 532 378 4 213 (+67%) 5 000

радіатор 228 350 5 289 1 200

конвектор 215 219 3 823 (+36%) 2 480

масляний обігрівач 114 048 835 (+122%) 3 600

тепловентилятор 94 943 2 597 (+102%) 850

газова колонка 42 561 1 100 2 100

обігрівач УФО 19 466 347 (+37%) 2 500

котел твердопаливний 20 079 460 16 200

біокамін 3 451 109 12 000



Зігрітися взимку можна не тільки за допомогою обігрівачів. Зручний теплий домашній одяг, ковдри та пледи, термобілизна, теплі шкарпетки та светри стануть додатковим утепленням. Такий комплект теплих речей на одного дорослого у жовтні обійдеться в середньому в 4 000 грн, а зібрати його можна з 18 тисяч пропозицій в онлайні. При цьому, сам попит за неповний жовтень зріс подекуди майже до 20 разів у порівнянні з серпнем:

● теплі шкарпетки — 15 694 пошуків, в 20 разів більше;

● теплий светр — 13 007 пошуків, у 8 разів більше;

● термобілизна — 53 146 пошуків, у 3 рази більше;

● домашній теплий одяг — 23 494 пошуків, на 126% більше;

● тепла ковдра — 123 896 пошуків, на 104% більше;

● плед — 27 872 пошуків, на 9% більше.



Окрім цього, ще в серпні українці стали частіше шукати спальні мішки, каремати та намети – майже 158 тисяч пошуків. В середньому подібний набір у жовтні обійдеться в 7 тисяч гривень (на 11% дорожче, ніж у серпні). При виборі варто обов'язково звертати увагу на температурний режим: наприклад, Tcomf для спальників та R-value для карематів.



Автономне живлення



Короткочасні локальні відключення призвели до збільшення попиту майже на всі резервні системи живлення. За даними OLX, порівнюючи періоди 1-9 жовтня та 10-16 жовтня, українці:

● в 6 разів частіше шукали павербанки та зарядні станції;,

● у 4 рази більше цікавилися генераторами.



При цьому, зросла не лише кількість пошуків, але й загалом пропозиція на ринку — найбільше розширився асортимент зарядних станцій.



Товар Кількість оголошень, серпень 2022 Кількість оголошень, жовтень 2022 Приріст

Дизельний генератор 985 1 060 8%

Павербанк 5 769 6 654 15%

Бензиновий генератор 1 569 1 990 27%

Зарядна станція 354 461 30%



Для живлення побутової техніки в приватному помешканні можуть стати у нагоді генератори щонайменше на 5 кВт. Бензинові прилади в жовтні обійдуться українцям орієнтовно в 19,5 тис. грн, а от дизельні будуть дорожчими майже в 4 рази (70,8 тис. грн).



Портативна зарядна станція — наприклад, на 210 Вт*год із середньою вартістю 15 500 грн зможе тричі підзарядити ноутбук, понад 10 разів — телефон, а також підтримати роботу холодильника до 3 годин. Для телефонів та ноутбуків не зайвим буде павербанк від 20 000 mAh, його середня ціна на OLX у жовтні складає 1 300 грн.



Альтернативне освітлення



Якщо в будинку зникне електроенергія, у нагоді стане не лише ліхтарик із запасними батарейками. Альтернативою можуть бути будь-які гірлянди чи нічники на батарейках, свічки та туристичні (кемпінгові) ліхтарі. Ціни з серпня по жовтень не змінилися, а от кількість оголошень з продажу гірлянд та свічок збільшилася на 12% та 28% відповідно.

