24 октября 2022, 10:45

Окупанти зруйнували 90% вітрової енергетики України, – міністр енергетики

“Ми втратили вже десь 90% "вітру" і приблизно до 50% "сонця" (йдеться про вітрові та сонячні електростанції). Це величезні втрати з точки зору енергетики”.



Однак міністр зазначив, що Україна має величезний потенціал, щоб розвивати свою зелену електроенергію. Вітри, що дують з Азовського та Чорного морів дозволяють виробляти екологічно чисту електрику.

