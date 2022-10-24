Как выбрать провайдера домашнего Интернета

24 октября 2022, 17:26

Бесперебойный домашний Интернет позволит иметь качественную связь с внешним миром. В тяжелые времена надежное подключение особенно важно, поскольку доступ к сети позволяет быть в курсе и оперативно реагировать на события. Поэтому без преувеличения Интернет играет огромную роль в нашей жизни. И это еще без упоминания популярности или необходимости в дистанционной работе и учебе.

Если вы хотите подключить Интернет или же сменить провайдера, так как он не закрывает ваши потребности, тогда этот материал для вас. Мы расскажем на какие параметры ориентироваться, чтобы выбрать надежного поставщика интернет-услуг.

Перед тем как заказать услуги у того или иного провайдера, вам необходимо обратить внимание на следующее:

1. Тип подключения. Провайдеры предлагают различные типы подключения оборудования. Самый распространенный способ – ETTA. Он предусматривает проводное подключение и малозатратную установку. Также этот метод характеризуется надежностью интернет-соединения. Если же вы не хотите совсем заводить провод в квартиру, воспользуйтесь ADSL-подключением. В связи с разными типами подключения, уточните у провайдера, может ли он подключить Интернет желаемым способом.

2. Соотношения скорости и стоимости Интернета. При выборе поставщика интернет-услуг также следует обратить внимание на тарифы и скорость, которые предлагает провайдер. Однако не стоит заказывать самый дешевый вариант (если это, конечно, не акционное предложение), поскольку скорость доступа к сети у такого провайдера может не отвечать заявленной.

3. Отзывы. Спросите, например, соседей, друзей, родственников или коллег об их опыте пользования услугами того или иного провайдера. Также можете узнать в местных группах в социальных сетях, какие провайдеры обеспечивают бесперебойный качественный Интернет в вашем районе.

4. Дополнительные услуги. Преимуществом являются и различные "плюшки" от провайдера. К примеру, украинский провайдер Сеть Ланет предлагает абонентам удобный функционал автоматического открытия беспроцентного кредитного периода на несколько дней. Также преимуществом может быть возможность подключить телевидение вместе с Интернетом, широкая линейка тарифных планов, круглосуточная служба поддержки, бесплатное подключение и т.д.

Это самые главные критерии для выбора поставщика интернет-услуг. Если вы заблаговременно узнаете информацию о провайдере, это обезопасит вас от проблем с Интернетом в дальнейшем.