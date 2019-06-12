Ланет запускает новую конвергентную услугу "Домашний Интернет + Мобильная связь"

12 июня 2019, 10:45

Интернет-провайдер Сеть Ланет запустил новую услугу, которая объединяет широкополосный домашний Интернет и мобильную связь от lifecell.

Копию лицензии на мобильную связь диджитал-оператор предоставил Сети Ланет в конце прошлого года. Сейчас линейка тарифов доступна для подключения в г. Киеве и предусматривает как пользование домашним и мобильным Интернетом, так и голосовую связь.

Новые комплексные тарифные планы позволяют пользоваться высокоскоростным домашним Интернетом и мобильным Интернетом в любом месте в зоне покрытия мобильного оператора. Также можно выбрать тарифы, которые дополнительно включают услуги голосовой связи (звонки в сети lifecell и других операторов, SMS). Мобильный трафик составляет 6-10 Гб в зависимости от выбранного тарифа.

Трафик с Facebook, Viber, WhatsApp, Skype и Telegram для планшетов и смартфонов или с мобильных и веб-версий сайтов социальных сетей, сайта lanet.ua и приложений lifecell - бесплатный.



Подключение комплексного тарифа бесплатное. Действующим абонентам Сети Ланет для смены тарифного плана предлагают обратиться в Центр обслуживания абонентов провайдера, чтобы получить sim-карту с новым номером lifecell. Новые абоненты получат sim-карту от сотрудника монтажной службы Сети Ланет при подключении домашнего Интернета.



Тариф «Неон» предусматривает доступ к фиксированной сети Интернет на скорости 100 Мбит/с и 6 Гб мобильного трафика. Стоимость пользования услугой составляет 199 грн/4 недели.



Тариф «Аргон» предусматривает доступ к фиксированному Интернету на скорости 1000 Мбит/с до исчерпания 2000 Гб, после чего скорость составит 350 Мбит/с. Мобильный трафик 10 Гб. Стоимость пользования услугой составляет 249 грн/4 недели.



Тариф «Криптон+» предусматривает доступ к фиксированному Интернету на скорости 1000 Мбит/с до исчерпания 2500 Гб, после чего скорость составит 400 Мбит/с. Тариф включает мобильный трафик 7 Гб, 100 SMS и 1000 минут для звонков на любые номера в пределах Украины. Стоимость пользования услугой составляет 279 грн/4 недели.



Тариф «Ксенон+» предусматривает доступ к Интернету на скорости 1000 Мбит/с до исчерпания 2500 Гб, после чего скорость составит 400 Мбит/с. Тариф включает мобильный трафик 7 Гб, 100 SMS, безлимит на звонки в сети lifecell и 100 минут на звонки на номера других операторов в пределах Украины. Стоимость пользования услугой составляет 279 грн/4 недели.