Где подключить домашний интернет в Одессе?

9 июня 2023, 13:05

В Одессе услуги широкополосного доступа к интернету предоставляют провайдеры национального масштаба, такие как Vega, Киевстар, Triolan, Укртелеком и другие. Они предлагают различные варианты подключения, такие как оптоволоконный интернет (FTTH), кабельный интернет или xDSL. Вы можете связаться с провайдерами, узнать о доступных планах и выбрать подходящий для ваших потребностей.

Существуют также различные домашние интернет-провайдеры, предоставляющие услуги интернета для дома. Вы можете ознакомиться с предложениями провайдеров, доступных в вашем районе, и выбрать наиболее подходящий тарифный план.

Рекомендуется связаться с операторами связи и провайдерами интернет Одесса, чтобы получить более подробную информацию о доступных пакетах услуг, ценах и процессе подключения.

Необходимо обратить внимание на стоимость месячных тарифных планов, и какие скорости гарантируются за данную оплату.

Так, например, провайдер домашнего интернета BRIZ предлагает подключение по оптическим технологиям GPON или FTTB. В зависимости от стоимости тарифного плана предоставляется скорость от 60 Мбит/c до 1 гигабита в секунду.

программу лояльности “+7 дней”,

постоянные скидки для абонентов,

BRIZ-бонусы, которые позволяют экономить на оплате услуг,

личный кабинет “Мой BRIZ”на Android и iOS,

приостановку предоставления услуг,

информирование о состоянии счета, акциях и новостях,

дружелюбную поддержку.

Провайдер предлагает:Подключение квартиры в многоквартирном доме стоит от 99 грн, в зависимости от выбора технологии FTTB или GPON. А в частном секторе подключение будет от 299 грн.

FTTB (Fiber to the Building) и GPON (Gigabit Passive Optical Network) - это две разные технологии, используемые для доставки оптоволоконного интернета до пользователей. Оба подхода имеют свои преимущества и различия, и выбор между ними зависит от ваших конкретных потребностей и доступности провайдеров в вашем регионе.

FTTB подразумевает прокладку оптоволоконного кабеля до здания (обычно многоквартирного дома) и затем распределение интернет-сигнала по внутренним кабелям, оптоволоконным или медным, внутри здания. При этом каждая квартира или офис получает собственное оптоволоконное подключение, что обеспечивает более высокую скорость и стабильность интернета, поскольку пропускная способность не разделяется между пользователями.

GPON, с другой стороны, использует одну оптоволоконную линию для подключения нескольких пользователей. Он использует пассивное распределение сигнала, что означает, что пропускная способность разделяется между пользователями. GPON обеспечивает высокую скорость и экономически более эффективен, поскольку требуется меньше оптоволоконного кабеля. Однако, при использовании GPON возможно небольшое снижение скорости в периоды пиковой загрузки, когда множество пользователей используют интернет одновременно.