Украина получит больше тяжёлого оружия в ближайшем будущем, – Столтенберг

17 января 2023, 9:15

«Недавние обещания относительно тяжёлой военной техники важны, и я ожидаю, что в ближайшее время будет больше. Мы находимся в решающей фазе войны. Поэтому важно, чтобы мы предоставили Украине оружие, необходимое для победы», - заявил генсек НАТО.