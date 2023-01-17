Украина получит больше тяжёлого оружия в ближайшем будущем, – Столтенберг

«Недавние обещания относительно тяжёлой военной техники важны, и я ожидаю, что в ближайшее время будет больше. Мы находимся в решающей фазе войны. Поэтому важно, чтобы мы предоставили Украине оружие, необходимое для победы», - заявил генсек НАТО.
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SVEN защитила специальным патентом дизайн своей новой акустики PS-800 0.00
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