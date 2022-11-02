Освітній хаб Google Знання допоможе знайти ресурси для розвитку кожного

2 ноября 2022, 14:45

Мільйони українців опинилися у ситуації, коли потрібно адаптуватись до викликів війни і отримувати нові знання.

У багатьох виникла потреба змінити свою кар’єру, допомогти дітям отримати освіту або просто відволіктися і дізнатися щось нове для себе.



Сьогодні освітній хаб Google Знання був запущений в Україні. С запуском цього хабу Google хоче допомогти українцям отримувати нові навички та розвивати кар'єру, а Україні – рухатись до цифровізації навчання, незважаючи на важкі часи. Україна стала першою країною у світі, де було представлено локальную версію цього освітнього хабу.



Завдяки Google Знання українські користувачі зможуть легше знаходити усі ресурси, які має Google для отримання знань. Освітній хаб допоможе будь-кому в Україні вивчати будь-що у світі, незалежно від того, чи це знання для школи, знання для роботи чи знання для життя.



Знання для школи



В розділі “Знання для школи” можна знайти ресурси Google призначені для освітян, учнів та їхніх батьків, щоб відкрити нові інструменти для навчання і викладання онлайн:



Навчайте: де б ви не були – ресурс з інструментами й порадами для вчителів та батьків, необхідними для навчання учнів.



Google Families, де зібрани поради, щоб ваша сім’я могла навчитися користуватися технологіями впевнено.



Посібник з безпеки дітей в Інтернеті, який допоможе вчителям та батькам навчити дітей необхідним навичкам, завдяки яким вони зможуть користуватись Інтернетом безпечно й обачно.



Онлайн-платформа "Навчання" на YouTube – напрямок з відеоуроками з різних дисциплін для учнів середніх та старших класів.



Знання для роботи



Розділ “Знання для роботи” містить ресурси, які стануть у нагоді тим українцям, хто прагне набути практичні навички, знайти нову роботу та розвинути свій бізнес у цей складний час. Тут ви знайдете:



Нові цифрові можливості з Google – сайт, де зібрані навчальні ресурси від Google задля досягнення більш швидкого розвитку та стійкого відновлення економіки.



Digital Workshop – платформа для тих, хто хоче удосконалити навички роботи в Інтернеті, потрібні для розвитку бізнесу, кар’єрного зростання чи просто для впевненості у власних силах.



Професійні сертифікати – тут ви знайдете гнучкі навчальні онлайн-програми, які допоможуть отримати важливі практичні навички, а також отримати сертифікат про здобуття навичок у професіях, що користуються попитом.



Розвивайте кар’єру з Google Cloud – програма допоможе ІТ-розробникам і студентам отримати практичні та затребувані навички з основ роботи з хмарними технологіями, необхідні для розвитку кар’єри або пошуку нової роботи.



Google для малого та середнього бізнесу – ресурси й поради, які можуть стати в пригоді для українського бізнесу у цей скрутний час.



Market Finder – безкоштовний сервіс, який допомагає компаніям виходити на нові ринки, шукати нових клієнтів та партнерів, збільшувати експортні продажі онлайн тощо.



Знання для життя



В розділі “Знання для життя” зібрані всі ресурси Google, створені щоб відкривати світ, розвиватися, та заохочувати допитливість:



Пошук – знаходьте потрібну інформацію і навіть більше.



YouTube – дивіться корисні відео на різні теми.



Google Перекладач – перекладайте різними мовами.



Планета Земля – відкривайте для себе світ за допомогою сервісу.



Google Об'єктив – шукайте те, що бачите.



Google Книги – знаходьте потрібну книжку через сервіс пошуку.



Google Академія – шукайте наукову літературу на будь-яку тему.



Центр безпеки – дізнайтеся більше про захист вашої безпеки в Інтернеті.





Інформаційним партнером хабу є Міністерство цифрової трансформації України та національний проєкт “Дія.Цифрова освіта”. Інформаційним партнером розділу “Знання для школи” виступає Міністерство освіти та науки України. Також запуск Google Знання підтримує Київська міська державна адміністрація.





Відкрийте для себе освітній хаб Google Знання, щоб отримати нові практичні знання та нові можливості.

