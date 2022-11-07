В Украине развивается рынок аренды автомобилей

7 ноября 2022, 10:05

Автомобили являются одним из самых важных видов транспорта во всем мире, а в некоторых частях света - даже единственным реальным средством передвижения. Ведь в развивающихся странах общественный транспорт и инфраструктура зачастую не столь всеобъемлющи, как в развитых странах. Используемые транспортные средства часто изношены, а время невероятно непостоянно, что делает практически невозможным полностью полагаться на общественный транспорт. Кроме того, во многих районах может даже не быть общественного транспорта, а это означает, что вам придется либо идти пешком, либо брать такси.

Что касается Украины, то в нашей стране общественный транспорт достаточно хорошо развит. Но это касалось мирного времени. Во время войны также сложно на него полагаться, то по причине воздушных тревог, то отключений электроэнергии. Поэтому иногда просто жизненно необходима аренда авто в Киеве.

Это одна из причин, почему бизнес по аренде автомобилей настолько невероятно успешен. Даже некоторые пионеры в этом бизнесе начинали просто с предоставления автомобилей в аренду на случай, если собственное транспортное средство человека попало в аварию или стало непригодным для использования по какой-либо причине, а затем перешли к предоставлению автомобилей в аренду путешественникам и бизнесменам.

По данным Fortune Business Insights, стоимость мирового рынка аренды составляет около 68,84 млрд долларов в 2021 году и, как ожидается, вырастет до 82,54 млрд долларов в 2022 году и достигнет 137,25 млрд долларов к 2029 году, что представляет собой среднегодовой прирост в 7,5% с 2021 по 2029 год.

Также важно помнить, что пандемия Covid-19 полностью уничтожила индустрию путешествий, что также сильно повлияло на мировой рынок аренды. На самом деле, рынок аренды автомобилей сократился на 31% в 2020 году по сравнению с 2019 годом и даже сейчас, когда пандемия в какой-то степени стихает, не достиг доковидного уровня.

В Украине также развивается отрасль аренды автомобилей. Так, компания Rental.ua предлагает аренду авто не только в Киеве, но и других городах. При этом предлагается огромный выбор автомобилей, начиная от эконом-класса, вроде Chevrolet Spark, заканчивая премиальными моделями седанов по типу Mercedes S класса и внедорожников — Audi Q7 и Toyota Land Cruiser 200, которыми вы можете управлять сами без водителя.

При этом кроме основных преимуществ, можно получить и другие полезные опции: