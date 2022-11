Представляємо додаток Look to Speak в Україні

7 ноября 2022, 13:45

Майже два роки тому Google запустив Look to Speak – додаток для Android, що дозволяє обирати готові фрази та відтворювати їх уголос, використовуючи свої очі.

Відтоді додаток було запущено ще 18 мовами. Зовсім нещодавно ми зробили додаток доступним українською мовою, щоб допомогти людям, які тимчасово покинули свої домівки через війну, та цивільним і військовим, які отримали поранення або травми внаслідок російського вторгнення.



Як логопед і мовний терапевт, який працює в Google, я бачив, як технології можуть допомогти людям виражати свої щоденні потреби, почуття та особистість. Щоб почути про те, як Look to Speak може бути особливо корисним в Україні, де люди щодня стикаються із жахливими наслідками війни, я поговорив з Оксаною Лялькою, засновницею та президенткою Українського товариства логопедії та мови.



Річард: Яка ситуація з військовими та цивільними в Україні, які мають порушення мови та моторики?



Оксана: Через безпосередні травми та стани, викликані війною, ймовірно, збільшується кількість людей з порушеннями опорно-рухового апарату та мовлення. Крім того, непрямі впливи, такі як стрес та недоїдання, викликають підвищений ризик інсульту, який також може призвести до труднощів з мобільністю та порушень мовлення, а доступ до медичної допомоги в деяких регіонах країни залишається обмеженим. Також багатьом українцям, які тимчасово залишили Україну та перебувають у зарубіжних країнах, складно отримати необхідну їм допомогу, оскільки їхня страховка не покриває лікування комунікативних розладів в іншій країні. Крім того, можуть виникнути проблеми у спілкуванні, тобто їм важко отримати необхідну допомогу рідною мовою за межами України.



Річард: З якими конкретними проблемами стикаються люди?



Оксана: В основному, маючи порушення мовлення та моторики, вони залишаються на самоті. Тому що: 1) Не вистачає логопедів. 2) Ще менше тих, хто розуміє, з чим мають справу ці пацієнти. 3) Терапія дорога, і не кожен має ресурси, щоб її собі дозволити, особливо під час війни.



Річард: Як такий інструмент, як Look to Speak, може бути корисним в Україні?



Оксана: Коли у когось лише порушення мовлення, він або вона ще може писати для спілкування. Але коли є також труднощі з мобільністю, як ми обговорювали, люди можуть опинитися без можливості спілкуватися. Завдяки Look to Speak навіть якщо хтось не може спілкуватися голосом, він може спілкуватися очима. Це дозволяє їхньому оточенню, близьким слухати та розуміти їх по-новому. Спілкування — це двосторонній процес, і програма Look to Speak може служити в ньому мостом.



В Україні Look to Speak представлено за підтримки першої леді України Олени Зеленської, яка відзначила вчасність цього запуску:



“Здатність спілкуватися та взаємодіяти з людьми навколо є частиною ключових потреб кожного. Для більшості вона є непомітною та автоматичною, як, наприклад, процес дихання. Проте внаслідок різних обставин людина може втратити цю здатність, не мати можливості говорити чи користуватись комп'ютером, планшетом, мобільним телефоном та іншими пристроями. Особливо зараз, коли, війна щоденно множить ризики опинитись у такій ситуації, ми як суспільство маємо об’єднуватись і максимально допомагати одне одному долати ці страшні обставини. Одним із прикладів відповідальної взаємодії України зі світовими технологічними лідерами є локалізація додатку Look to Speak від Google. Він допомагає людям із порушеннями опорно-рухового апарату та мовлення спілкуватися за допомогою руху очей. Це прибирає бар'єри у спілкуванні, даючи можливість кожному і кожній бути почутими. Приємно, що українські громадські організації у сфері охорони здоров’я, медичні установи та всі, хто цього потребує, можуть використовувати передові цифрові рішення, тепер адаптовані під потреби українських користувачів. Я впевнена, що такі ініціативи як Look to Speak не лише відкриють нові можливості для наших громадян, але й стануть прикладом для інших технологічних компаній, що зараз допомагають Україні.”