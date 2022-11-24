24 ноября 2022, 17:45

Франция "отрицала" возможность нападения РФ, а Германия хотела поражения

Борис Джонсон рассказал, как европейские страны реагировали на перспективу полномасштабного вторжения РФ в Украину.



Как заявил Джонсон в интервью CNN Portugal, Франция "отрицала" возможность нападения РФ. Зато немецкое правительство сначала предпочитало быстрое военное поражение Украины, чем длительное противостояние.



Он добавил, что отношение государств к полномасштабному вторжению России 24 февраля было очень разным. Однако впоследствии европейские страны объединились вокруг Украины и оказывают ей непоколебимую поддержку до сих пор.



"Это событие было огромным шоком... Мы видели, как стягиваются батальонные тактические группы России, но разные страны имели очень разные взгляды на это. На определённом этапе немецкая позиция заключалась в том, что когда такое произойдет, то это будет катастрофа, но было бы лучше, если бы всё это быстро закончилось", – рассказал Джонсон.

