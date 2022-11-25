Майже усі відділеня Нової пошти у великих населених пунктах з генераторами

Тож за відсутності світла у відділеннях із генераторами клієнти можуть отримати усі послуги: відправити та отримати посилки, зняти готівку, розрахуватися готівкою, онлайн через мобільний додаток, автосписанням або карткою через POS-термінал за наявності зв’язку із банком.
Дізнатись адресу найближчого відділення із генератором можна за посиланням: https://novaposhta.ua/news/rubric/2/id/10984
Також за довгої відсутності світла можна прийти у відділення Нової пошти та зарядити свої мобільні пристрої.
Компанія закупила ще партію генераторів, щоб обладнати усю мережу відділень генераторами до кінця листопада.
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