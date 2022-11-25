Googlegram: Дослідіть мистецтво, культуру та історію на Google Arts & Culture

25 ноября 2022, 10:15

Сьогодні ми запускаємо проєкт “Україна поруч” (Ukraine is Here) – нову колекцію на платформі Google Arts & Culture, яка демонструє непохитний дух України й дозволяє кожному досліджувати багату культуру й традиції нашої країни.

Цей проєкт реалізовано у співпраці з Міністерством культури та інформаційної політики України й 12 іншими партнерами, серед яких Національний художній музей України, Національний центр народної культури “Музей Івана Гончара” та Музей театрального, музичного та кіномистецтва України



5 років тому ми розпочали партнерство із закладами культури в Україні, щоб зробити культуру нашої Батьківщини доступнішою для всіх і всюди за допомогою технологій. І сьогодні, завдяки місцевим партнерам і попри численні виклики, ми можемо представити світовій аудиторії більше скарбів, історій та митців з України. Ця унікальна колекція пропонує будь-кому можливість дослідити автентичні й інтерактивні історії про українську культуру, мистецтво, архітектуру й природні ландшафти через музику, відео, екскурсії проєкту “Перегляд вулиць”, 3D-моделі та віртуальні галереї, зібрані вперше на одній платформі.