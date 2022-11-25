25 ноября 2022, 13:15

Зв'язок в Україні поступово відновлюється, - Мінцифри

Наразі найкраща ситуація з роботою базових станцій у Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Сумській, Черкаській та Чернівецькій областях.



У Херсонській, Харківській, Кіровоградській, Полтавській та Миколаївській областях труднощі є досі.



Енергетики працюють без упину, щоби скоріше відновити електроенергію. Разом з нею поступово повертається і зв‘язок.



Телеком-компанії точково продовжують працювати на генераторах.



Київрада присвоїла Борису Джонсону звання Почесного громадянина Києва.



Борис неодноразово відвідував українську столицю – і в мирний, і в найдраматичніший час нашої боротьби проти російського агресора.

