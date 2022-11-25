25 ноября 2022, 14:45

Росія за тиждень підготує новий масований ракетний удар

Росії потрібен приблизно тиждень для підготовки нового масованого ракетного удару по території України, — заявив представник прес-служби ГУР МО Андрій Юсов.



"Ми розуміємо, що періодичність (масованих ракетних атак по Україні) – це приблизно "тиждень +". Тобто це той період, який потрібен, щоб підготуватися до наступного масованого ракетного удару".

