Як бути бізнесу під час відключення електроенергії?

29 ноября 2022, 22:46

Щоб процес роботи не зупинявся, завжди буде актуальним резервне джерело електроенергії.

Та кожна сфера потребує індивідуальних рішень, тому партнери DroneUA відвідують ще більше представників бізнесу, щоб знаходити пропозиції для кожного.

Запрошуємо на вебінар 1 грудня о 16:00, де обговоримо альтернативу централізованому електропостачанню та резервні рішення від EcoFlow для бізнесу, на прикладі медичної клініки та салону краси. А також обговоримо забезпечення загальних потреб в електропостачанні із технологіями EcoFlow для кожної сфери.

Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією: https://forms.gle/thGhDUFPTjkM4gqr8.