8 декабря 2022, 12:15

За тиждень у Київській області близько 4 000 людей вакцинувалися від COVID-19

Попри повномасштабну війну, пандемія COVID-19 все ще триває, тому аби вберегти себе від негативного впливу вірусу, лікарі рекомендують пройти вакцинацію.



Так, за минулий тиждень, з 28.11 до 04.12.2022, на Київщині щеплення від COVID-19 зробили 3 709 людей. Це на 616 осіб більше, ніж за попередній тиждень.



Вакцинувалися:

▪️ першою дозою – 226 осіб

▪️ другою дозою – 278 осіб

▪️ першою бустерною дозою – 2 742 особи

▪️ другою бустерною дозою – 463 особи.



Із 28 листопада до 4 грудня в регіоні зареєстровано 184 підтверджених випадки COVID-19. До лікарень госпіталізовано 84 хворих із підтвердженим діагнозом коронавірус, 36 – із підозрою на COVID-19.



Лікарі наголошують, вакцинація – єдиний спосіб, що дасть змогу швидко побороти коронавірус, захистити себе та свої родини. Тож закликають якнайшвидше зробити необхідні щеплення.



Нагадуємо, вакцинація від коронавірусу проводиться безкоштовно. Зробити щеплення можна в будь-якому з 24 центрів масової вакцинації або 182 пунктів щеплень, що розташовані в усіх районах Київської області.

