У Бучі, на Київщині, вежі мобільного зв'язку підключили до генераторів

"Чотири вишки мобільного зв’язку в Бучі під’єднані до резервного живлення. Процес заживлення інших вишок триває. Оператори обіцяють, що під час можливого блекауту ми зможемо здійснювати дзвінки, де є покриття мережі заживлених вишок" - повідомляє Бучанський міський голова Анатолій Федорук.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 17:15
Нидерланды поставляют в Украину запчасти и оборудование для ремонта энергетики
- Безопасность | Сегодня, 16:45
Підтримка ЄС: Навчальний тур з кібербезпеки
- Безопасность | Сегодня, 16:15
Держспецзв’язку відвідала Вікторія Нуланд
- Безопасность | Сегодня, 15:45
Илон Маск внезапно оборудовал в офисных помещениях Twitter спальные места
- Бизнес | Сегодня, 15:15
Politico признало Путина "неудачником года"
- Безопасность | Сегодня, 14:45
Украина попросила США предоставить кассетные боеприпасы, — CNN
- Технологии | Сегодня, 14:15
Турецкая Karpowership передумала базировать суда-генераторы возле Одессы
- Связь | Сегодня, 13:45
"єДокумент" в "Дії" будет работать при отсутствии связи и интернета
- Технологии | Сегодня, 13:15
Украина получит новейшие ПВО Skynex, — издания Handelsblatt
Последние материалы
- Аналитика | Сегодня, 9:31
Самое интересное за неделю. Выпуск 43 (2022) - самостійні налаштування в EcoFlow та набір для підключення генератора
- Аналитика | Вчера, 10:43
Декілька нетипових порад для вибору офісного ноутбука
- Обзоры | 8 декабря, 15:11
СolorWay CW-CHE64B - 2,5кВт сетевой фильтр с 4 USB-портами на 3,4А
- Аналитика | 4 декабря, 22:05
Самое интересное за неделю. Выпуск 42 (2022) - "Доступні кредити 5-7-9%" для зарядних станцій EcoFlow
- Обзоры | 29 ноября, 19:54
Gelius MaxBuds GP-TWS025 – TWS-навушники з чудовою посадкою, підтримкою HD-аудіо, ENC та швидким викликом Siri
- Аналитика | 27 ноября, 17:53
Самое интересное за неделю. Выпуск 41 (2022) - продвинутий ETHERLINE GUARD та як використовувати EcoFlow
- Аналитика | 20 ноября, 14:29
Самое интересное за неделю. Выпуск 40 (2022) - новий цікавий кейс від EcoFlow та OPPO A17 з 50Мп камерою
- Аналитика | 18 ноября, 17:00
На що звертати увагу при виборі ігрового ноутбука?
- Аналитика | 18 ноября, 14:01
Самое интересное за неделю. Выпуск 39 (2022) - відповіді на популярні питання по EcoFlow та хакерська атака на Yappy
Популярные новости
- Технологии | Сегодня, 10:23
LAPP пропонує потужні зарядні станції для зарядки авто вдома 5.00
- Безопасность | Сегодня, 0:41
Продукція EcoFlow доступна для бізнесу за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" 5.00
- Железо | Сегодня, 11:17
Блок управління трифазним автоматичним вводом резерву ПЭФ-321АВР від Новатек 5.00
- Интернет | Сегодня, 9:25
Калька для цветов: чудесное решение для оформления букетов 5.00
- Технологии | Сегодня, 17:15
Нидерланды поставляют в Украину запчасти и оборудование для ремонта энергетики 0.00
- Безопасность | Сегодня, 16:45
Підтримка ЄС: Навчальний тур з кібербезпеки 0.00
- Безопасность | Сегодня, 16:15
Держспецзв’язку відвідала Вікторія Нуланд 0.00
- Безопасность | Сегодня, 15:45
Илон Маск внезапно оборудовал в офисных помещениях Twitter спальные места 0.00
- Бизнес | Сегодня, 15:15
Politico признало Путина "неудачником года" 0.00