У Бучі, на Київщині, вежі мобільного зв'язку підключили до генераторів

12 декабря 2022, 11:15

"Чотири вишки мобільного зв’язку в Бучі під’єднані до резервного живлення. Процес заживлення інших вишок триває. Оператори обіцяють, що під час можливого блекауту ми зможемо здійснювати дзвінки, де є покриття мережі заживлених вишок" - повідомляє Бучанський міський голова Анатолій Федорук.