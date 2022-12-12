Politico признало Путина "неудачником года"

12 декабря 2022, 15:15

Причиной этому стал его провал в Украине, который привел к потере репутации не только в мире, но и в самой РФ.

«Мечта Владимира Путина о великой России вряд ли осуществится. Его полномасштабное наступление на Украину начало разваливаться почти так же быстро, как и началось… Войска, которые ненадолго угрожали Киеву, едва удерживаются на востоке страны. Его решение призвать сотни тысяч новых солдат заставило мужчин призывного возраста покинуть страну», — отмечает Politico.В то же время украинский президент Владимир Зеленский был признан изданием самым влиятельным человеком Европы 2022 года.