15 декабря 2022, 15:45

Як МОЗ та Uber підтримують лікарів під час війни

Роботу лікаря складно переоцінити. Він – той, хто дає надію та приносить полегшення; той, чия пізня відповідь на дзвінок вартує більше за будь-які коштовності; і той, на чиї знання ми впевнено покладаємося, передаючи відповідальність за наше здоров’я у лікарські руки.



Та під час війни робота лікаря набуває особливого значення, адже починає впливати не тільки на долю людини та її близьких. Оскільки на лікарняних ліжках нерідко опиняються військові, рятувальники, волонтери, порятунок життів медиками може вплинути на долю цілої нації та її здатність продовжувати боротися за незалежність.



Від початку повномасштабного вторгнення медики зіштовхнулися з тими ж викликами, що і решта українців: з потребою працювати попри обстріли та ракетні удари, пристосовуватися до відключень електроенергії, не втрачати свідомість від високих цін та діставатися до роботи попри повітряні тривоги й інші труднощі.



Життя під час війни сповнене викликів. Кожен з нас вимушений будувати свій день навколо повітряних тривог та відключень електроенергії, абстрагуватись від новин та хвилювання за близьких, щоб мати змогу виконувати свою роботу, і при всьому цьому готувати свій дім до наступного блекауту. Всі ці труднощі не оминають навіть тих, чия робота є критично важливою і не може зупинятися ні на секунду – зокрема, працівників медичної системи.



Робота лікаря – екстремальна, виснажлива та дійсно героїчна. Саме тому у серпні цього року Uber разом з Міністерством охорони здоров’я та громадською організацією «Солом’янські котики» запустили тримісячну ініціативу, спрямовану зробити дорогу медичних працівників до робочого місця та додому легкою, доступною та комфортною.



З огляду на те, що значна частина працівників лікарень мешкає у віддалених районах міст та нерідко вимушена змінити кілька видів транспорту, щоб дістатися роботи, організатори проєкту надають безоплатні поїздки Uber до та з лікарень по всій Україні. Тепер працівники більш як 300 медичних закладів можуть безоплатно дістатися до роботи чи з неї, використовуючи промокоди. Один промокод дає можливість скористатися безоплатними поїздками до 30 разів на місяць.



Наразі ініціативою охоплено 14 українських міст, де працює сервіс, серед яких Київ, Харків, Дніпро, Львів, Одеса, Житомир, Вінниця, Тернопіль, Хмельницький, Черкаси, Ужгород, Чернівці, Рівне та Кропивницький.



Скористатися безоплатними поїздками може будь-який працівник медичного закладу, охопленого проєктом. На випадок, якщо користувач не знайомий із застосунком або має труднощі з використанням промокоду, волонтери «Солом’янських котиків» надають оперативну підтримку усім медичним працівникам телефоном або через спеціальний Telegram-бот.



Станом на сьогодні вже понад 3000 лікарів скористалися безоплатними поїздками Uber. І, з огляду на посилені ракетні удари та відключення електроенергії, попит на транспортну підтримку серед медичних працівників лише зростає.



Тетяна Синенко, лікарка-фтизіатр Харківського обласного протитуберкульозного диспансеру №1, вже кілька разів безоплатно дісталася до роботи за допомогою Uber.



«З початком повномасштабної війни наш диспансер, що є головним закладом області щодо лікування хворих на туберкульоз, зіткнувся зі значною кількістю викликів: обстріли, проблеми з транспортом та пальним, мобільним зв’язком та інтернетом, відключення світла, перебування частини диспансерних відділень під тимчасовою окупацією тощо», – ділиться лікарка.



Окрім цього, кожен з лікарів зіштовхнувся й з особистими викликами, зокрема з питанням, як дістатися на роботу. За словами Тетяни, зазвичай її дорога до лікарні передбачала поїздку на метро та тролейбусі. Втім, з кінця лютого обидва види громадського транспорту працюють з труднощами.



«Спробувала ходити на роботу пішки – дійшла до диспансеру за 3 години, і це лише в один бік! Дуже довго», – скаржиться Тетяна. – «Та й зараз, коли перерви між поїздами метро становлять по 20-25 хвилин, дорога займає чимало часу. Тож можливість дістатися роботи за допомогою Uber – це значне полегшення».



Артем Посунько, опіковий та пластичний хірург Регіонального медичного центру родинного здоров’я з Дніпра розповідає, що найбільше цінує можливість швидко дістатися до роботи у разі гострої потреби:



«Опік – це травма, що потребує термінового втручання. Тож в моїй роботі нерідко трапляються випадки, коли здоров’я дитини залежить від того, як швидко мені вдасться прибути на роботу».



За словами Артема, спершу локдаун, а зараз війна зробили ситуацію з громадським транспортом у місті проблематичною. «Тому безплатні поїздки з Uber дійсно спрощують життя медиків».



Та навіть у дні, коли термінових поїздок не трапляється, а повітряна тривога не зупиняє міський транспорт на кілька годин, можливість дістатися роботи швидко та з комфортом лікарі оцінюють позитивно.



Серед них і Олександр Готін, лікар-нейрохірург Інституту нейрохірургії ім. Академіка А.П. Ромоданова НАМН України (Київ), що надає допомогу пораненим внаслідок військових дій.



Щодня Олександр виїжджає з дому о 6 ранку, щоб вчасно потрапити на роботу:



«Оскільки я живу у передмісті, маю змінювати по кілька видів транспорту, графік роботи якого не є надто зручним. В результаті витрачаю на дорогу чимало часу та грошей», – ділиться лікар. – «Я вперше користуюся промокодами на безоплатні поїздки від Uber і мушу визнати, що ця акція робить мій день трішки кращим».



У темні часи суспільство гуртується для того, щоб підтримати одне одного. Ініціатива МОЗ, Uber та “Солом’янських котиків” з підтримки українських лікарів безоплатними поїздками продовжується для того, щоб попри всі виклики наші медики могли виконувати свою важливу роботу на шляху до перемоги.

