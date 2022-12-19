Великобритания подтвердила отправку ВСУ ракет Brimstone 2

19 декабря 2022, 13:45

Эти ракеты могут поражать цели, отслеживая лазер. Такие ракеты обычно запускаются из воздуха. Однако украинские военные используют грузовики в качестве мобильных пусковых систем.

Также можно выбрать свою собственную цель из запрограммированного списка с помощью высокочастотного миллиметрового радара диапазона.Дальность их полета более чем в 2 раза выше ранее передаваемых таких ракет первого поколения и составляет 60 км при запуске с самолета. При запуске с наземных установок – около 12 км.Стоимость одной ракеты оценивается около 175 тысяч фунтов стерлингов.