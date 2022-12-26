Экспорт нефти из РФ упал после введения санкций

Экспорт нефти из России упал после введения санкций G-7, - пишет Bloomberg.
Объемы продаж в стране упали более чем в два раза за последнюю неделю.
Общий объем поставок из страны сократился на 1,86 млн баррелей в день, или на 54%, до 1,6 млн.
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