26 декабря 2022, 18:15

Экспорт нефти из РФ упал после введения санкций

Экспорт нефти из России упал после введения санкций G-7, - пишет Bloomberg.



Объемы продаж в стране упали более чем в два раза за последнюю неделю.



Общий объем поставок из страны сократился на 1,86 млн баррелей в день, или на 54%, до 1,6 млн.

